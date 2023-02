Polychlorierte Biphenyle Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind laut Umweltbundesamt giftige und krebsauslösende organische Chlorverbindungen. Sie wurden bis in die 1980er-Jahre unter anderem in Transformatoren, elektrischen Kondensatoren, als Hydraulikflüssigkeit sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet.



Über Abwasser und Flüsse gelangten PCB jahrzehntelang in die Meere. Werden sie von Tieren und Menschen aufgenommen, werden sie lange Zeit im Fett gespeichert und können an den Körper abgegeben werden. PCB zählen inzwischen zu den organischen Giftstoffen, die seit 2001 weltweit verboten wurden.