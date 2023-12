Strafverfolgungsbehörden sind am Donnerstag in mehreren EU-Staaten gegen Hasskriminalität im Internet vorgegangen. Bei der von Europol koordinierten Operation gab es auch in Sachsen zwei Durchsuchungen, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte. Die Soko Rex und die Polizeidirektionen Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau ermitteln gegen insgesamt zehn Beschuldigte.