Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will dem Antrag der AfD auf einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie zustimmen. Das sagte die sächsische Parteivorsitzende Sabine Zimmermann vor der Sondersitzung des Sächsischen Landtags in Dresden. Zimmermann nannte für diese Entscheidung formale Gründe. "Wir werden diesem Antrag zustimmen, weil es hier auch um den Respekt vor den Minderheitenrecht geht."

Sie gehe nicht davon aus, dass das Abstimmungsverhalten ihrer Fraktion Auswirkungen auf die aktuell laufenden Sondierungsgespräche für eine eventuelle Koalition mit CDU und SPD haben werde, so Zimmermann. Die CDU will sich bei der Abstimmung enthalten. Die SPD-Fraktion kündigte die Ablehnung ihrer Fraktion an.