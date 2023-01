Mit großem Interesse haben auch die Eltern der August-Bebel-Sekundarschule in Blankenburg den Gipfel verfolgt. Dort fällt seit Monaten ein Drittel des Unterrichts pro Woche aus. Katy Löwe von der Elterninitiative Blankenburg erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, ein offener Brief an die Landesregierung habe zu einer Antwort des Bildungsministeriums geführt, die sie sich in Blankenburg nicht erhofft hätten. Viele Vorschläge seien nicht mal diskutiert worden, sondern seien sofort als nicht machbar abgestellt worden.