Fachkräftemangel Sachsen mit leichtem Plus bei Neu-Lehrverträgen im Handwerk

Bundesweit sinkt die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge im Handwerk - anders in Sachsen, so der Sächsische Handwerkstag. Besonders das Interesse an Zahntechnik, Zimmerei und Augenoptik hat demnach zugenommen. Trotz der guten Zahlen sind immer noch Hunderte Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt.