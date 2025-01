Von Lebensstationen im Ausland inspiriert

Es ist eine Mischung aus amerikanischen Südstaaten, London im 19. Jahrhundert und "Muschebubu" - wie man sächsische Gemütlichkeit auch ausdrückt. "Mein gastronomischer Werdegang begann 2007 in einer Strandbar. Aber ich habe in meinem Leben auch schon in Paris und in New Orleans leben und arbeiten dürfen", erzählt André Pintz, einer der Geschäftsführer, im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Der 39-jährige gebürtige Thüringer und sein Geschäftspartner, André Kempe, leiten seit knapp zehn Jahren die Geschicke des "Imperii". Dabei sind Kempes Spezialgebiete die Küche und die Weinkarte und Pintz sich neben vieler anderer Aufgaben um die Cocktailkarte kümmert.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Idee der Vollküche hat sich entwickelt

Heute ist das "Imperii" eine Kombination aus Bar und Restaurant, doch diese Idee war Pintz nicht immer so deutlich vor Augen. Das Konzept sei im Laufe der Jahre weiterentwickelt worden, wobei die Küche in den Vordergrund rückte. Pintz und Kempe legen Wert auf kulinarische Handwerkskunst. Sie bereiten alles frisch zu, ob die Brioche oder die Saucen. "Das macht den feinen Unterschied", so Pintz. Er wolle Tradition und Moderne vereinen und einen Ort schaffen, an dem sich Gäste entspannen und genießen können.



"Wir hätten auch nach Berlin, München oder Frankfurt gehen können. Da wären wir aber mit Sicherheit eine Bar von vielen gewesen und hier in Leipzig sind wir die Bar unter vielen", resümiert er.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

So gehen die Leipziger Essen

Pintz' Geschäftspartner ist gebürtiger Leipziger. Beide haben sich auch wegen der Atmosphäre der Stadt für Gastronomie in Leipzig entschieden. Außerdem mag Pintz, dass in Leipzig die Menschen an einem Ausgehabend maximal zweimal das Lokal wechseln.



"Wenn der Gast einen Ort findet, wo er etwas trinken kann, wo er ein schönes Menü essen kann oder wenn es einfach nur ein kleiner Snack ist und zusätzlich eben auch noch einen schönen Drink bekommt und das Ganze mit einer super Beratung, dann fühlt er sich wohl, dann fühlt er sich heimisch." Genau so einen Ort wollten die "Imperii"-Betreiber schaffen.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Auszeichnung war große Überraschung

Die Auszeichnung mit der schwarzen Haube im "Gault&Millau" war für das Team eine Überraschung. Es sieht das als Bestätigung ihrer harten Arbeit. "Es ist schön, eine solche Anerkennung zu bekommen, aber wir arbeiten nicht gezielt auf Auszeichnungen hin", betont Pintz. Im vergangenen Jahr hatten sie erst eine Auszeichnung für ihre Weinauswahl erhalten und werden seit 2018 im "Gault&Millau" erwähnt.



Die Freude über die Ehrung zeigt, dass ihr Konzept aufgeht und die Gäste die Qualität ihrer Speisen und Getränke schätzen. Obwohl sich die Restaurantkritiker nicht in die Karten gucken lassen, weiß Pintz, dass fünf unabhängige Tester das "Imperii" in der jüngsten Vergangenheit besucht und ihre Bewertungen abgegeben haben.