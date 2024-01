Am Hauptbahnhof angekommen zeigt Bartetzky auf das Dach des historischen Baus von 1915. Denn nicht nur mit Stahl und Beton wollten die Menschen in den 1920er Jahren hoch hinaus. So habe es Pläne für einen Flugplatz auf dem Dach des Hauptbahnhofs gegeben, erklärt Bartetzky. Auch ein Flughafen auf Ständern über dem Augustusplatz sei diskutiert worden. Bildrechte: Industrieblatt 40 (1935)

Aus damaliger Perspektive waren das ernsthafte Diskussionen, betont Bartetzky: "Es wirkte wohl weniger bizarr, weil die Flugzeuge viel kleiner waren und viel kürzere Start- und Landebahnen brauchten." Doch auch diese kühnen Pläne blieben schließlich nur Fantasien auf Skizzenblättern.

Der Stadtrundgang entlang von Leipzigs nie gebauten Bauvisionen führt weiter entlang des Tröndlinrings bis zum Goerdelerring. Manche Stadtbereiche seien bis heute Brennpunkte visionärer Ideen, ordnet Bartetzky ein. Ein Beispiel sei das nach wie vor unbebaute Eckgrundstück Goerdelerring/Ranstädter Steinweg. "Seit den 1920er Jahren hat es unterschiedliche Planungen für ein Hochhaus auf diesem spitzwinkligen Grundstück gegeben." Sieben Hochhauspläne seien bisher meist aus finanziellen Gründen gescheitert. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Eine davon ist der Entwurf eines italienischen Architekten aus den 1990er Jahren: "Das Projekt wurde damals sehr gefeiert, weil es sich relativ gut in die Umgebung einpasste", sagt der Architekturkritiker. Vergleichbar mit der Blüte an Bauideen nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit nach der Friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung in den Jahren 1989/1990 in Leipzig eine Zeit für kühne Architekturvorhaben.

In den frühen 1990er Jahren gab es eine Aufbruchstimmung. Dann kam das böse Erwachen in der Realität in der zweiten Hälfte der 90er. Arnold Bartetzky hat zusammen mit weiteren Autoren ein Buch über nie umgesetzte Bauvisionen in Leipzig geschrieben

"In den frühen 1990er Jahren gab es eine Aufbruchstimmung. Dann kam das böse Erwachen in der Realität in der zweiten Hälfte der 90er", schildert Bartetzky. Denn in Leipzig standen damals Tausende Wohnungen leer. Die Mieten für Büros oder Ladenflächen sanken ins Bodenlose. "Investoren haben damals einen großen Bogen um Leipzig gemacht". So ist auch die Ecke am Goerdelerring/Ranstädter Steinweg bis heute unbebaut geblieben.

Als Leipzig in den 1990ern nicht zur erhofften Boom-Town wurde, wurden die Pläne von Manfred Rübesam als mehr als nur wahnwitzig angesehen. Der Münchner Investor plante eine Hochhaus-City im alten Industrie- und Arbeiterviertel Leipzig-Plagwitz in den späten 1990er Jahren. "Dort wurde Rübesam ein bisschen größenwahnsinnig - ihm ist der Realitätssinn abgekommen", urteilt Bartetzky aus heutiger Perspektive. Rübesam hatte bis zu 180 Meter hohe Häuser geplant. 150.000 Menschen sollten dort wohnen und arbeiten. Bildrechte: Gerhard Hauser

Vorbild für das Geschäftsviertel mit Banken und Shoppingcentern seien die Skylines von Frankfurt am Main und New York gewesen. Den Beginn sollte ein Grundstückskauf Rübesams beidseitig der Karl-Heine-Straße markieren. Darüber hinaus geschah jedoch nichts. "Das war in der Zeit vollkommen realitätsfremd. Leipzig befand sich in der Talsohle und lag darnieder", sagt Bartetzky. Schon zur damaligen Zeit beurteilte der Leipziger Stadtrat die Pläne Rübesams von Beginn an als irrwitzig.

Doch sind heutzutage solche baulichen Luftschlösser noch möglich? Mit Blick auf andere Staaten, werde noch groß bis gigantomanisch gebaut, sagt Bartetzky. Er nennt das Beispiel der modernen Wüstenstädte in Saudi-Arabien. "Da gibt es noch Utopien, die von einem technischem Machbarkeitswahn getragen werden."