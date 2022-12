Beschrieben wird, wer wem Geld geliehen hat und wer dann wieder für die Zurückzahlung angepumpt wurde und in welcher Höhe das geschehen sein soll. Es geht um ein Darlehen. Ursprünglich wurde eine Summe von 30.000 Euro geliehen. Das sollte als Vorschuss für die Produktion des Fernsehformats "Wir sind überall" dienen. Empfänger, der Moderator Carsten Weidling, bzw. die Firma "Just for Fun", die das Geld dann an Carsten Weidling ausgezahlt haben soll. Und nicht immer ist in dieser ganzen Geschichte klar, wofür "Just for Fun" bzw. Weidling Geld bekommen hat. Die Zeitung "Welt" hatte im Jahre 2011 bereits darüber berichtet.