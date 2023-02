Die Autobahn 72 ist am Montagmorgen in Richtung Chemnitz zwischen Geithain und Rochlitz gesperrt. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei hatte ein Autofahrer gegen 7 Uhr auf der Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein weiteres Auto war in die Unfallstelle hineingefahren. Es wurden drei Menschen verletzt.