Das sei ganz normal für ein Musikevent um diese Uhrzeit, sagen Daniel Müller und Chris Schiller. Das Musiker-Duo, bekannt unter dem Namen "Antlitz", hatte dreimal in Folge Preise beim Deutschen Rock- und Poppreis abgeräumt. Nach diesen Erfolgen haben sie nun ihr erstes Open Air auf die Beine gestellt. Viel Stress liegt hinter ihnen, doch nun ist es soweit. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Musiker-Duo mit Bauchschmerzen

Chris Schiller und Daniel Müller stehen unter Strom. Die Veranstalter hatten kurz vor dem Open Air große Bauchschmerzen, sagt Chris Schiller: "Wegen des Wetters hatten wir Angst." Regen hätte die Party zunichte gemacht, auch weil die Technik auf der Bühne nass geworden wäre. "Das wäre der Tod fürs Event gewesen", sagt Schiller. Nun scheint die Sonne. Dem Musiker-Duo sind jedoch neue Bauchschmerzen anzumerken: Kommen genug Leute zur Party? Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Und was, wenn nicht? "Es hängt unsere Existenz daran. Wir haben alle unser Geld hinein gepulvert", sagt Daniel Müller. Er meint damit einen hohen fünfstelligen Betrag. Wenn der Tag schief geht, müssten Müller und Schiller mit ihrer Firma Insolvenz anmelden. Damit das nicht passiert, haben sie bei DJs in ganz Sachsen angeklopft.

DJs aus ganz Sachsen legen auf

Die bekannten Leipziger Musiker wie DJ Vortex und DJ Housekasper sollen die Besucher ins verschlafene Regis-Breitingen locken. Videos in sozialen Medien sollten das neue Event bekannt machen. 1.500 Leute hätten bei Facebook zugesagt, sagt Chris Schiller. Und was auch ziehen sollte: Der Eintritt zum Open Air ist frei. Doch an diesem Nachmittag wirkt gegen 15 Uhr "Regis wird laut!" noch wie eine Dorfparty. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Mutter findet Tages-Open-Air super

Zu entspannter Housemusik stößt eine Freundesgruppe aus Altenburg mit Bier, Cola und Cocktails an. Anne Lienert findet es super, dass das Event schon mittags beginnt. "Ich habe eine vierjährige Tochter, da gehe ich abends um elf nicht mehr tanzen. Da kann ich sie heute Abend ins Bett bringen", sagt die 30-Jährige. Sie hofft noch auf mehr Leute, aktuell habe das hier eher Dorffest-Flair. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Martin Schenkenwitz findet es auch entspannter, wenn ein Open Air schon tagsüber beginnt. "Das ist top. Bei rollender Woche ist man eh platt und ruht sich abends auf der Couch aus", erklärt der 34-Jährige. Schöner Nebeneffekt: Man könne zur Musik die Sonne genießen.

Jungend freut sich über Abwechslung

Auch Tim, Falco, Johanna und Cecilia gehören zu den frühen Eventgästen. Die vier jungen Leute kommen aus Regis-Breitingen und Umgebung. Eine so kurze Anreise hat nicht jeder zur Techno-Party: Falco sei mit dem Fahrrad zehn Minuten aus Deutzen her gefahren, erzählt der 20-Jährige. "Es ist schon ein Highlight, hier so etwas zu haben." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Aktuell sei es noch überschaubar an Gästen, findet auch Tim, der schon auf dem Sputnik-Springbreak mit 20.000 Besuchern war. "Aber abends wird hier auch was los sein", macht sich der 20-Jährige Hoffnung. Johanna und Cecilia stimmen zu: "Wenigstens ist mal was los. Sonst gibt es hier nicht viel." Und mit schlechter S-Bahn Anbindung werde der Weg nach Leipzig mit seinen vielen Partys zur Weltreise. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Freilichtbühne aus Dornröschenschlaf geweckt

Obwohl es vor dem DJ noch mau aussieht, füllt sich das Open-Air-Gelände nach 16 Uhr langsam. Die Bierbänke sind bald voll, im Hintergrund schallen Pop-Remixe aus den Boxen. Ein Pärchen sitzt auf der Wiese. "So etwas müsste es hier viel häufiger geben", sagt Philipp Billwitz. Der 33-Jährige genießt mit Freundin Sandy die Musik. "Bis aufs Maibaumsetzen wird die Freilichtbühne ja zu sonst nicht mehr genutzt", berichtet die 29-Jährige. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

DJs heizen Hunderte Leute ein

Gegen 17 Uhr wirkt Chris Schiller schon gelassener. Er sei zufrieden mit den Gästen, die bereits da sind. "Mehr hätte ich zu dieser Zeit nicht erwartet." Nach 20 Uhr wird "Regis wird laut!" endlich zu dem, wie es sich die beiden Veranstalter vorgestellt haben: Keine Dorfdisco, sondern eine Riesenparty. Bildrechte: Es wird laut!/Toni Reichardt

Der Sound wird härter mit Harddance und Hardcore. DJ Housekasper und DJ Starkstrom legen auf. Und auch Chris Schiller und Daniel Müller feiern mit den Leuten bei ihrem Auftritt. Die Party läuft bis kurz vor 2 Uhr morgens.

Der Tag danach: Wird "Regis wird laut!" wiederholt?

Chris Schiller hört sich am Telefon noch etwas müde an. "Ich habe drei Stunden geschlafen. Es war alles so geil. Wir haben das aber noch nicht wirklich realisiert." Eines sei klar: "Regis wird laut!" sei ein Erfolg gewesen. "Am Abend war alles voll. Mehrmals mussten wir Getränke nachliefern lassen. Damit hatte ich nicht gerechnet."

