Daniel steht am Mikrofon. Die Stimme ist frisch geölt. Jetzt kann losgeträllert werden. Chris kontrolliert am Computerbildschirm die Aufnahme des Songs "Still stehen". Das Video von Chris und Daniel - seit 2019 als "Antlitz" aktiv - kratzt bei Youtube bereits an der 300.000er Marke. Mit ihren ruhigen, poppigen Liedern, die mit Rockklängen und schrillen Technobeats abwechseln, haben die beiden Regis-Breitinger bereits dreimal in Folge Preise beim Deutschen Rock- und Poppreis abgeräumt.