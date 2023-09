Zehn vor acht war Michael Demme für einen Spontantermin am Bürgeramt Paunsdorf. "Da waren bereits 46 Personen vor mir, die dort gestanden haben in der Schlange, obwohl die Ticketvergabe erst um acht Uhr startet. In der Summe hab ich dann drei Stunden und 38 Minuten gewartet, bis ich zu dem Sachbearbeiter ins Bürgeramt reinkonnte." Mit seinen dreieinhalb Stunden Wartezeit hatte unser Hörer vergleichsweise noch Glück.

Lange Schlange vor dem Bürgerbüro Otto-Schill-Straße

Anna hilft nicht mal ihre große Geduld. Sie treffe ich bei der Stichprobe an einem Mittwoch vor dem Bürgerbüro Otto-Schill-Straße in der Innenstadt. Auch sie war um acht schon einmal da – und wurde weggeschickt, als die 120 verfügbaren Tickets vergeben waren. "Es standen genau zwei Leute noch vor mir in der Schlange und dann wurde die Ansage durchgeführt, dass keine Tickets mehr vorhanden sind und dass eventuell nochmal gegen zehn Uhr oder kurz vor zehn die zweite Runde eröffnet werden könnte. Dann bin ich kurz in die Bibliothek rein und hab diese eineinhalb Stunden gewartet und jetzt ist es halt auch wieder gescheitert."