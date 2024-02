Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat gegen einen 19-Jährigen Anklage wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung in vier Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in drei Fällen am Amtsgericht Leipzig erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, ist der Mann außerdem wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

Bildrechte: Tobias Junghannß