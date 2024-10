Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mobilität S-Bahn nördlich von Torgau soll wegfallen: Beilrode bangt um Anschluss

08. Oktober 2024, 14:01 Uhr

Wenn zu wenige Menschen auf einer Zugstrecke die Bahn nutzen, lohnt es sich für Verkehrsunternehmen nicht, diese zu betreiben. In dieser Situation steckt auch eine Strecke nördlich von Torgau. Neben zwei Haltepunkten in Brandenburg msteht auch die Haltestelle der S-Bahn in Beilrode auf der Streichliste. Sollte das so kommen, fühlen sich Menschen abgehängt, die in dieser sehr ländlichen Region leben.