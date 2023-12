Für das geplante Glaskompetenzzentrum in Torgau hat der Landkreis Nordsachsen am Dienstag einen Fördermittelbescheid über 33 Millionen Euro erhalten. Wie Landrat Kai Emanuel sagte, unterstützt damit das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung das Projekt "GlasLab". Zu dem Bau gehören demnach künftig eine Maschinenhalle, ein Labor, ein Hafenofen zum Glasschmelzen und ein Internat. Der Landkreis will damit den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier voranbringen.