In Torgau sind bei Erdarbeiten hunderte Wurfgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Bauarbeiter am Freitagmorgen zunächst nur einige Granaten freigelegt. Die daraufhin alarmierten Experten des Kampfmittelbeseitgungsdienstes fanden demnach unter dem Betonschotter weitere Exemplare.