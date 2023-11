Bildrechte: Audiovision Chemnitz

Kriegsmunition Bombe in Plauen erfolgreich entschärft

Hauptinhalt

30. November 2023, 23:24 Uhr

Plauen wurde bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zu 75 Prozent zerstört. Geschätzt 50.000 Bomben fielen aufs Stadtgebiet. Bis heute werden bei Bauarbeiten Blindgänger gefunden. So auch am Donnerstag. Da hatten Bauarbeiter einen 75 Kilogramm schweren Blindgänger neben einem Wohnhaus entdeckt. Nachdem die Evakuierung am Abend abgeschlossen war, entschärften die Kampfmittelbeseitiger die Bombe. Am späten Abend konnten 4.300 Anwohner und Betroffene wieder zurück in ihre Wohnungen und Hotels.