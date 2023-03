In Strelln im Landkreis Nordsachsen haben Unbekannt eine Reihe von Stahlstäben in die Zufahrtsstraße zu einer geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen gebohrt. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, mussten die aus der Straße ragenden Stäbe von der Straßenmeisterei entfernt werden. Niemand sei durch die Stahlnägel zu Schaden gekommen, hieß es.