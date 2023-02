Der Landkreis Nordsachsen will bis April temporäre Unterkünfte für rund 200 Geflüchtete errichten. Am Schanzberg in Eilenburg sowie in Strelln sollen Wohncontainer für jeweils 100 Menschen entstehen. Die Zahl neu ankommender Flüchtlinge hatte 2022 in Sachsen stark zugenommen.



Nach Angaben der Landesdirektion kamen bis Ende November vergangenen Jahres 17.156 Asylsuchende in den Freistaat. Zudem wurden bis Weihnachten knapp 60.000 Schutzsuchende aus der Ukraine erfasst. 2021 waren es 10.222 und knapp 4.500 im Jahr 2020. Die meisten Asylbewerber kamen aus Syrien, Venezuela, der Türkei sowie Afghanistan.