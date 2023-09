Torgaus Oberbürgermeister Henrik Simon will in den kommenden beiden Wochen, "konkrete Maßnahmen" für das Problemviertel Nordwest aufs Gleis bringen. Das sagte er im Interview mit MDR SACHSEN am Dienstag.

Der parteilose Simon kündigte eine gemeinsame Erklärung des Stadtrates an. Am Montag hatte dieser getagt und laut Simon "20 verschiedene Maßnahmen zusammengetragen". Nun gehe es darum: "Inwiefern sind sie kurz- und langfristig umsetzbar?". Man wolle die Situation an den "Blauen Blöcken" nicht nur "spontan abmildern", sondern eine "langfristige Lösung" herbeiführen. Die "Blauen Blöcke" sind zwei blau-weiße Häuserblocks an der Zinnaer Straße, am Rande des Viertels. Dort sollen vornehmlich Arbeitsmigranten leben.