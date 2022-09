Wird die Energiesparstufe C erreicht, wird in Leipzig nicht mehr weiter geschwommen: Dann müssen alle vier mit Erdgas betriebenen Leipziger Schwimmhallen West, Nord, Mitte und das Sportbad an der Elster schrittweise geschlossen werden. Die Schwimmhallen Grünauer Welle, Nordost, Südost und Süd können geöffnet bleiben, da hier mit Fernwärme geheizt wird.

Auch hier wird es kühler werden: Das Leipziger Gewandhaus soll wie die anderen kulturellen Eigenbetriebe seinen Energieverbrauch um 20 Prozent reduzieren. Bildrechte: MDR / Fotograf Marco Prosch