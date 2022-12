Von Pilzen und Flaschen Die Flaschensammler von Leipzig

8 Cent für eine einfache Bierflasche, 15 für eine mit Bügelverschluss oder eine Mehrwegflasche für Saft und Softdrinks und natürlich am meisten für die Büchsen: Pfandflaschen bleiben in Leipzig nicht lange auf der Straße stehen oder liegen, allerdings ist es auch kein ganz einfaches Geschäft: Nicht jeder Laden nimmt jede Flasche. Wer sind die Sammler und was treibt sie an? Und ist das Pfandsammeln in Leipzig wirklich gefährlich?