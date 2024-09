Der Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle ist genehmigt. Wie die Landesdirektion am Montag mitteilte, ist das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Das Vorhaben umfasse die Erweiterung und Umgestaltung im Südosten der bestehenden Flughafenanlage - allerdings mit einigen Auflagen für den Flughafenbetreiber.



So müssen etwa Grundstücke, die stark vom Lärm betroffen sind, auf Wunsch der Eigentümer vom Flughafen übernommen worden. Außerdem sollen für die Stromversorgung der Flugzeuge am Boden geräuscharme Aggregate verwendet werden. Auch müssen Eingriffe in Natur- und Landschaft ausgeglichen werden – dazu zählen unter anderem Schutzmaßnahmen für Zauneidechsen und Kiebitze.