Der Flughafen liegt zwischen den zwei Großstädten Halle und Leipzig auf dem Gebiet der Stadt Schkeuditz in Sachsen. Zuständig für die Genehmigung des Ausbaus ist deswegen der Freistaat Sachsen. Von Lärm und Emissionen ist auch der Saalekreis in Sachsen-Anhalt betroffen. Protest und Widerstand regen sich deswegen aus beiden Bundesländern. Im Jahr 2023 verbuchte der Flughafen nach eigenen Angaben im Passagierverkehr mehr als 2,1 Millionen Fluggäste. Zudem sind am viertgrößten Frachtdrehkreuz in Euro circa 1,4 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen worden.