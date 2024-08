Bildrechte: picture alliance/dpa | Marius Bulling

Schutzmaßnahmen Warum sind Flughäfen in Deutschland nicht besser abgesichert?

23. August 2024, 05:00 Uhr

In den letzten Wochen hat die "Letzte Generation" mehrfach Flughäfen in Deutschland lahmgelegt. MDR AKTUELL-Hörer Holger Micklitza möchte deshalb gerne wissen, warum die Flughäfen in Deutschland nicht besser gesichert sind und warum man sich mit einer einfachen Zange Zutritt verschaffen kann. Er fragt sich, warum es keine Starkstromzäune gibt, die den Zutritt unmöglich machen.