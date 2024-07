Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) und das Logistikunternehmen DHL haben ihren Vertrag für das Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle vorzeitig bis 2053 verlängert. Wie der DHL-Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer bei der Vertragsunterzeichnung sagte, ermöglicht die Verlängerung weitere Investitionen in den Standort sowie langfristige Sicherheit für die Arbeitsplätze. Das gebe Planungssicherheit. "Auch wenn wir nunmehr bereits in der Restlaufzeit des Altvertrages deutlich höhere Entgelte zahlen, ist das Ergebnis wirtschaftlich tragfähig", so Meyer.