Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass eine Umstrukturierung der Flughafengesellschaft nicht auf Kosten der Beschäftigten erfolgen dürfe. Verdi-Funktionär Lou Anton Hauser sagte MDR SACHSEN, um welche Beschäftigtengruppen es gehen soll, sei noch nicht im Detail bekannt. "Insbesondere in den operativen Bereichen fehlt mir die Vorstellung, wo dort diese Stelleneinsparungen passieren soll", so Hauser. "Wir hören von vielen Kollegen, dass es eine massive Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren gab und dass gar nicht weiter das Personal eingespart werden kann." Es gebe in der Belegschaft eine Unzufriedenheit mit dem Management und den vielen Personalwechseln in der Unternehmensspitze.