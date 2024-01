Bildrechte: picture alliance/dpa | Sophia Kembowski

Schutz vor Gewalt Sanierte Notaufnahme in Leipzig bietet Frauen und Kindern Schutz vor Gewalt

29. Januar 2024, 17:05 Uhr

Immer mehr Frauen und Kinder haben in den vergangenen Jahren in Leipzig Schutz vor häuslicher Gewalt gesucht. Mit Fördermitteln wurde eine zentrale Aufnahmestelle für sie an einem neuen Standort wiedereröffnet. Doch die Plätze sind knapp. Deshalb will die Stadt gemeinsam mit dem Freistaat weitere Angebote schaffen, um häusliche und sexualisierte Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen.