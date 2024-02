Am Mittwochmorgen war der Sattelzug auf der A14 zwischen den Ausfahrten Mutzschen und Leisnig aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links ausgeschert und gegen die Mittelleitplanke geprallt. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kippte auf einem angrenzenden Feld auf die Seite. Der 62 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.