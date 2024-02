Der Fokus der bisherigen Bergungsarbeiten habe nach Polizeiangaben vergangene Woche darauf gelegen, die Chemikalien abzupumpen und das Erdreich umzugraben, in das etwa 1.800 Liter Chlorbleichlauge geflossen seien.

Am Mittwoch vor einer Woche war ein Sattelzug auf der A14 zwischen den Ausfahrten Mutzschen und Leisnig aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links ausgeschert und gegen die Mittelleitplanke geprallt. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kippte auf einem angrenzenden Feld auf die Seite. Der 62 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.