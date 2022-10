Kundgebung Bürger und Politiker fordern in Grimma Lösungen für Energiekrise

Die Veranstaltung ins Leben gerufen hat der Grimmaer Stadtrat und Dachdeckermeister Johannes Heine. Unter dem Motto "Energie statt Ideologie" sollte auf die durch die Energiekrise und das Kriegsgeschehen in der Ukraine entstandenen Nöte und Ängste in breiten Bevölkerungsteilen hingewiesen werden. Heine habe in seinem Bekanntenkreis mitbekommen, dass in Familien zwar diskutiert werde, aber niemand damit in die Öffentlichkeit gehe. Deswegen habe er diese Plattform schaffen wollen.