Als Vorbild dienen ihr aber nicht nur Wikingerperlen aus Skandinavien. Freyja hat auch Nachbildungen von slawischem Schmuck, den man hier in der Region so getragen haben könnte. Für ihre Arbeit setzt die Handwerkerin auf das bekannte Glas aus dem thüringischen Lauscha.

Wie bei vielen hier hat es bei ihnen als Hobby angefangen: Lisa Berghas und Andreas Wanka schnitzen Löffel aller Art. Der Kunst- und Handwerkermarkt im Kloster Buch ist für sie eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass die beiden ihre Löffel an einem Stand verkaufen. "Das Holz bekommen wir von Freunden, auf Ebay oder aus Kleingärten - viel braucht man ja nicht für so einen Löffel", sagt Andreas. So richtig viel haben sie erstmals während Corona geschnitzt. Wenn in Zukunft alles klappt, dann würden sie ihre Löffel gerne regelmäßig verkaufen und aus dem Hobby ein Beruf machen.