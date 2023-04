Der Landkreis Leipzig will die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen mit zehn Millionen Euro unterstützen, um deren Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Mit dem Geld solle den Kliniken Luft verschafft werden, um die nötige Sanierung in Gang zu setzen, sagte Landrat Henry Graichen (CDU). Die finanzielle Situation der Muldentalkliniken bleibe weiterhin sehr angespannt.