Im Krankenhaus Wurzen wird es auch künftig eine Kinder- und eine Entbindungsstation geben. Das hat der Aufsichtsrat der Muldentalkliniken entschieden, wie am Samstagvormittag bei einer Bürgerversammlung mitgeteilt wurde. Jedoch müsse an beiden Klinikstandorten gespart werden, hieß es. Am kommenden Freitag soll der Kreisrat des Leipziger Landes über die Muldentalkliniken beraten.