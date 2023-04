Heckemann von der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen hat da noch eine weitere Idee: An jedem Praxis-Schild sollte stehen, wer wirtschaftlich dafür verantwortlich ist – also wer am Ende das Geld verdient. "Am besten auch noch mit Firmenadresse. Wenn man liest, dass das Geld am Ende auf den Kaimaninseln ist, würde vielleicht mancher sagen: Ist nicht so ganz meins."