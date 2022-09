In Deutschland gibt es mindestens 40.000 Minderjährige und junge Erwachsene, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder bereits auf der Straße sitzen. Was fehlt sind Kleinstwohnungen. Diese bieten den Jugendlichen, die oft auch traumatisiert sind, Rückzugsräume.Genau dort setzt das Leipziger Jugendwohnhaus an. Die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft LWB stellt dem Verein Südpol dafür 20 Wohnungen zur Verfügung. Der Bedarf allein in Leipzig sei aber viel höher. Der Leiter des Jugendwohnhauses, Guntram Fischer, sagt, man könnte locker vier solcher Häuser hier in Leipzig betreiben. Die Warteliste beim Jugendhaus sei lang.