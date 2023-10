An der Haltestelle Angerbrücke in Leipzig sind am Morgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, hatte eine Straßenbahn der Linie 15 gehalten, eine zweite Bahn fuhr aus unbekannter Ursache auf. Der Fahrer der zweiten Tram sei bei dem Unglück eingeklemmt worden und habe Verletzungen erlitten.