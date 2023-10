Kurz vor 16 Uhr ist am Mittwoch in Dresden eine Radfahrerin mit einer Straßenbahn der Linie 8 zusammengestoßen. Das teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einem Bahnübergang in Höhe des Ferdinandplatzes. Möglicherweise hat die 60 Jahre alte Frau die Richtung Hauptbahnhof fahrende Bahn übersehen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.