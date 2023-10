Bei einem Verkehrsunfall in Dresden ist am späten Mittwochabend eine Straßenbahn entgleist. Nach Reporterangaben war ein Pkw an der Kreuzung Jahnstraße/Weißeritzstraße in der Nähe des Bahnhofs Mitte gegen die gerade abbiegende Stadtbahn gestoßen. Die Straßenbahnfahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde von Rettungskräften versorgt. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt.