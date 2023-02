Nach einem Angriff auf den AfD-Stadtrat Marius Beyer und seinen Begleiter am Wochenende in Leipzig haben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen. Demnach werde wegen Körperverletzung gegen Unbekannte ermittelt. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Deshalb ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum PTAZ.

Die beiden Männer seien in der Bar aus einer Gruppe heraus beschimpft, geschlagen und verletzt worden. Die Behörden veröffentlichten am Dienstag eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter und suchen nach Zeugenhinweisen.



Insbesondere Gäste, die zur Tatzeit in der Bar anwesend waren, werden gebeten, sich zu melden. Demnach ereignete sich der Vorfall sich in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Leipziger "Check In Bar" in der Käthe-Kollwitz-Straße.