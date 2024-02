Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Leipziger Hauptbahnhof erneut zwei Plakate von Holocaust-Überlebenden beschädigt. Laut dem Fotografen und Initiator der Ausstellung "Gegen das Vergessen", Luigi Toscano, wurden sie teilweise aufgeschlitzt. "Das ist mittlerweile die zweite Beschädigung. Das tut weh. Ich bin traurig und etwas ratlos", sagte Toscano MDR SACHSEN. Die Polizei ermittelt ähnlich wie bei der ersten Beschädigung wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung.

Der Fotograf und Filmemacher will sich nun um Ersatzfotos bemühen. Die Polizei wertet die Überwachungskameras aus, um die Täter zu überführen. Erst am Wochenende waren noch vor der offiziellen Eröffnung der Ausstellung am Holocaust-Gedenktag sechs Bilder auf dem Bahnhofsvorplatz und zwei im Bahnhof selbst beschmiert worden. Einigen der NS-Opfer wurden dabei nach Angaben von Toscano "Hitlerbärtchen" angemalt. Damals entstand laut Polizei ein Sachschaden von 1.500 Euro.