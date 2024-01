Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend eine Open-Air-Ausstellung mit Porträts von NS-Opfern am Leipziger Hauptbahnhof geschändet. Insgesamt wurden - zeitgleich mit dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus - im und vor dem Hauptbahnhof acht Porträts beschmiert, einigen der Opfer wurden "Hitlerbärtchen" angemalt, wie der Fotograf Luigi Toscano MDR SACHSEN bestätigte.