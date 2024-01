Austritte wegen zur Kommunalwahl

Auslöser für den Austritt der sechs AfD-Stadträte aus ihrer Fraktion sei demnach die sogenannte Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl Anfang der Woche gewesen. Dort sei abgestimmt worden, wer im Juni zur Kommunalwahl für den Freitaler Stadtrat auf die Liste gesetzt werden soll.



Andreas Just zufolge sind der bisherige AfD-Fraktionsvorsitzende Torsten Heger, sein bisheriger Stellvertreter Michael Zscherper sowie die Eheleute Ute-Maria Frost und Steffen Frost nicht auf die Kandidatenliste gewählt worden. Sie haben Just zufolge bei der Wahl nicht die notwendige Mehrheit von 51 Prozent erreicht. Daraufhin hätten sie ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Die AfD-Stadträte Mathias Dylla und Yvonne Hensel seien zwar gewählt worden, hätten die Wahl jedoch aus "Solidarität mit den nicht gewählten vier Stadträten nicht angenommen" und erklärten ebenfalls ihren Fraktionsaustritt.



Mit den jetzt aufgestellten Personen, könne er sich eine Zusammenarbeit nicht vorstellen, sagte Torsten Heger am Sonnabend zu MDR SACHSEN. Mit ihnen wolle er nicht gemeinsam in einem Stadtrat sitzen. Nähere Gründe dafür nannte er nicht. Mitglied der AfD sei er vorerst weiterhin. Vorerst wird Heger fraktionsloses Stadtratsmitglied bleiben.

Umstrittener Landtagsabgeordneter will Stadtrat werden

Einer der Kandidaten, die auf die Liste für die nächste Kommunalwahl gewählt wurden, ist der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Norbert Mayer. Laut Just bekam er 16 der 29 Stimmen. Die anderen zehn Kandidaten wurden bislang noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Mayer war von 2014 bis 2019 bereits ehrenamtlicher Fraktionsvorsitzender der AfD im Freitaler Stadtrat. Seit Oktober 2019 ist er Mitglied des Landtags in Sachsen. Bei der Eröffnung seines Bürgerbüros in Pirna im Jahr 2019 hatte er Parteifreund Jens Maier eingeladen, der damals wie Björn Höcke innerhalb der Partei zum völkisch-nationalistischen Flügel gehörte. Für ein Gespräch war der AfD-Politiker am Sonnabend nicht erreichbar.

"Positives Zeichen für die Demokratie in Freital"

"Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie in Freital", sagte Lars Tschirner, Vorsitzender der Fraktion Bürger für Freital am Sonnabend MDR SACHSEN mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen. "Wenn sich das bestätigen sollte, wäre das ein gutes Zeichen. Dann hätte die AfD im Freitaler Stadtrat nicht mehr so eine große Gewichtung. Ein demokratisches Miteinander wäre so künftig viel besser möglich", sagte Lars Tschirner.