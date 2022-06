Ein paar Häuser weiter, stehen die Inhaberin eines Blumenladens und ihre Nachbarin von einer Buchhandlung im Gespräch vor der Ladentür. Beide finden weniger Verkehr in den engen kleinen Straßen generell gut. "Aber man muss einfach auch mal drei Schritte weiter denken und sich überlegen, wo die Leute, die hier wohnen, ihre Autos lassen. Das verlagert sich dann in die Straße, wo es auch schon eng ist. Und es wird dann noch enger, als es ist. Da beißt sich die Katze in den Schwanz", gibt die Floristin zu bedenken. Ihre Buchfreundin sieht dennoch Vorteile. "Vielleicht bringt es mehr Leute in diesen Teil der Straße: Die bleiben oft auf der Karl-Heine und wissen nicht, dass es hier auch schöne Läden gibt".

Bis auf die CDU- und AfD-Fraktion stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für die Prüfung. Über die sehr deutliche Mehrheit und die Unterstützung des Oberbürgermeisters freuen sich vor allem die Leipziger Ökolöwen. Jahrelang hatte der Umweltverein zusammen mit dem Stadtbezirksbeirat Altwest für eine Fußgängerzone in der Merseburger Straße gekämpft. Trotzdem, "so richtig freuen wir uns aber erst, wenn das alles tatsächlich auf die Straße gebracht wurde", sagte Vereinsmitglied Tino Supplies MDR SACHSEN. Weniger glücklich ist Supplies darüber, dass es ein so langer Kampf war. "Wir haben als Leipziger Umweltverein die ganze Stadt im Blick. Wenn wir jetzt in jedem Wohngebiet für ein bisschen Verkehrsberuhigung so einen Eiertanz aufführen müssen, dann wird das nix mit einem kinder- und umweltfreundlichen Gesamtverkehrskonzept für die ganze Stadt", befürchtet Supplies.