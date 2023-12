Weihnachten im Kinderhospiz Bärenherz

Dankbarkeit ist der größte Lohn

Für Doleschek ist es Ehrensache für die Kinder und ihre Familien da zu sein. "In den letzten Jahren mache ich das, weil meine Kinder erwachsen sind. Die sind in der Welt verstreut und auch nicht unbedingt Weihnachten zu Hause." Ihr Mann arbeitet zudem auch als Haustechniker im Bärenherz. "Wir müssen jetzt nicht an Heiligabend zu zweit unterm Tannenbaum sitzen. Das ist schon in Ordnung so." Das Haus gebe ihr auch viel zurück, sagt sie.

Die Dankbarkeit bei Eltern und Kindern sei groß, sagt Doleschek: "Wir haben auch Familien, die kommen jetzt regelmäßig schon mehrere Jahre an Weihnachten hier zur Entlastung. Und das ist an sich schon immer schön. Da habe ich so persönlich das Gefühl: Mensch, da machst du auch was richtig."

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Spendenbereitschaft groß