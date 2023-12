Fachärztin Manuela Siekmeyer ist über die Feiertage für die Kinder da, die in der Klinik bleiben müssen. "Wir haben jedes Jahr einen Weihnachtsbaum und versuchen, dass jedes der Kinder auch ein Geschenk erhält, das wir vorher mit den Kindern oder mit den Eltern absprechen. Und am Heiligen Abend kommt dann der Weihnachtsmann zu uns auf Station."

Natürlich nur, wenn es die aktuelle Situation zulässt, betont Siekmeyer. "Wenn natürlich ein Notfall hier versorgt werden muss, kann da nicht der Weihnachtsmann hier durch stolzieren. Aber wenn es machbar ist, dann kommt er, geht von Zimmer zu Zimmer und beschenkt die Kinder. Und da unter dem Kostüm immer jemand vom Team steckt, weißt er ja auch so ein bisschen was über die Kinder und häufig, erkennen die Kinder, die uns schon länger kennen, den Weihnachtsmann. Das ist immer ein Highlight für das ganze Team."

Die Besetzung in der Kinderklinik ist an Weihnachten wie an anderen Feiertagen oder am Wochenende. Das heißt, es gibt Zwölf-Stunden-Dienste für die ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Pflegekräfte sind regulär besetzt wie an jedem Tag im Klinikum. "Im Klinikbetrieb sind auch an den Feiertagen Hunderte von Menschen im Einsatz", sagt Wieland Kiess, Direktor der Uni-Kinderklinik. "Wir vergessen auch nicht die Reinigungskräfte, die Küchenhilfen. Ohne diese tollen Mitarbeitenden wäre die Arbeit nicht möglich. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke, es wird auch von der ganzen Belegschaft sehr geschätzt."