"Wir konnten nur durch die Bereitschaftspolizei erreichen, dass die Jugendlichen nicht wieder auf den Marktplatz gegangen sind und dort ihr Feuerwerk gestartet haben", berichtete Schramm. Er sei mit Bürgerinnen und Bürgern in der Silvesternacht selbst vor Ort gewesen und habe versucht mit den Jugendlichen zu sprechen: "Was wir hier durchgeführt haben, wird nicht unbedingt zielführend für die nächsten Jahre sein", so Schramm. Einzelne Straftaten wie Körperverletzungen hätten am Ende nicht verhindert werden können.

