"Mehr als 350 Einsätze allein bei der Feuerwehr in der Silvesternacht – mein herzlicher Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen der Branddirektion, die in dieser Nacht nicht gefeiert, sondern für unser aller Sicherheit gesorgt haben“, betonte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Er sagte auch den Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und der Stadtreinigung ein "großes Dankeschön".

Gleichzeitig kritisierte er das Verhalten etlicher Feiernder: "Noch viel zu wenige Menschen in Leipzig räumen ihren Böllerdreck in der Silvesternacht selbst weg und verlassen sich ganz selbstverständlich darauf, dass es 'irgendwer schon machen wird'." Die Polizei habe nach Jungs Eindruck in der Silvesternacht besonnen gehandelt und zugleich deutlich Präsenz gezeigt. "Aber ich kann und will mich nicht daran gewöhnen, dass Frauen und Männer in Uniform in der Silvesternacht ihre Gesundheit riskieren müssen, weil einige wenige in dieser Stadt sich vollkommen daneben benehmen."