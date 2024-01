Drei Jungen sind in Pirna am Nachmittag des 1. Januar von einem explodierenden Böller verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN Reporterinformationen bestätigte, hatten die Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren in Pirna-Copitz an der Lindenstraße auf einem Supermarktparkplatz mit Feuerwerksresten gespielt. Dabei entzündeten sie einen Blindgänger, der keine Zündschnur mehr hatte. Das Teil detonierte augenblicklich.