In der Silvesternacht war die Feinstaubbelastung demnach in Dresden kurzzeitig um ein Vielfaches höher als in den vergangenen Jahren. An einer Messstation Dresden Nord wurden 520 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erreicht - also das 14-fache des zulässigen Tagesgrenzwertes. Zum Vergleich: Silvester 2022/23 betrug dieser Wert in Dresden-Nord 78 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Als Grund vermutet das Umweltamt neben der Intensität der Feuerwerke unter anderem schwachen Wind in der Neujahrsnacht.